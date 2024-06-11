Роднина о словах Чеферина про бан молодежных сборных России и влияние правительств: «Пора смириться. Не в первый раз к нам применяются абсолютно несправедливые решения»

Ирина Роднина прокомментировала слова президента УЕФА о юношеских сборных России.

Напомним, заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств.

«Пора смириться. Это не первый раз, когда за последние два года к нам применяются абсолютно несправедливые решения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.