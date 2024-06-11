Роднина о словах Чеферина про бан молодежных сборных России и влияние правительств: «Пора смириться. Не в первый раз к нам применяются абсолютно несправедливые решения»

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Ирина Роднина Государственная дума Политика Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

Ирина Роднина прокомментировала слова президента УЕФА о юношеских сборных России.

Напомним, Александер Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств.

«Пора смириться. Это не первый раз, когда за последние два года к нам применяются абсолютно несправедливые решения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

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4 комментария
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Ответ Benjamin
Сколько же лицемерия: вторглись на территорию чужого государства, поубивали кучу людей и еще обиженные при этом
сколько народу поубивало США ? или недавний Израиль ? Тут дело не в сво 😏
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О, кремлеботы вышли на работу, Пригожина пришили, под кем сейчас ходите?🤡
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Ответ Benjamin
О, кремлеботы вышли на работу, Пригожина пришили, под кем сейчас ходите?🤡
Под богом...
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