Анчелотти о Мбаппе: «Предпочитаю, чтобы он забивал, а не прессинговал. Прошу то же, что и у Бензема»
Карло Анчелотти рассказал о своих требованиях к Килиану Мбаппе на поле.
– Чего вы требуете от Мбаппе?
– Чтобы он забивал голы. Я предпочитаю, чтобы он забивал, а не занимался прессингом. Роль центрального нападающего не изменилась, я прошу то же, что просил у Карима [Бензема].
Занимать правильные позиции и действовать умно каждый раз, когда мы перехватываем мяч, чтобы быстро переходить в атаку, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости