Анчелотти о Мбаппе: «Предпочитаю, чтобы он забивал, а не прессинговал. Прошу то же, что и у Бензема»

Карло Анчелотти рассказал о своих требованиях к Килиану Мбаппе на поле.

– Чего вы требуете от Мбаппе?

– Чтобы он забивал голы. Я предпочитаю, чтобы он забивал, а не занимался прессингом. Роль центрального нападающего не изменилась, я прошу то же, что просил у Карима [Бензема ].

Занимать правильные позиции и действовать умно каждый раз, когда мы перехватываем мяч, чтобы быстро переходить в атаку, – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .

Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»