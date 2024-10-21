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Анчелотти о Мбаппе: «Предпочитаю, чтобы он забивал, а не прессинговал. Прошу то же, что и у Бензема»

Карло Анчелотти рассказал о своих требованиях к Килиану Мбаппе на поле.

– Чего вы требуете от Мбаппе?

– Чтобы он забивал голы. Я предпочитаю, чтобы он забивал, а не занимался прессингом. Роль центрального нападающего не изменилась, я прошу то же, что просил у Карима [Бензема].

Занимать правильные позиции и действовать умно каждый раз, когда мы перехватываем мяч, чтобы быстро переходить в атаку, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoКарим Бензема
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
logoКилиан Мбаппе
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