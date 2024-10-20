Модрич провел 547-й матч за «Реал» и вышел на 2-е место по числу игр среди иностранцев. Хорват обошел Марсело, выше Бензема – 648

Лука Модрич вышел на 2-е место по числу матчей за «Реал» среди иностранцев.

Мадридский клуб на выезде обыграл «Сельту» (2:1) в матче 10-го тура Ла Лиги .

Этот матч стал 547-м по счету для полузащитника Луки Модрича в футболке «Реала».

Он вышел на второе место по числу игр в составе «Мадрида » среди иностранцев, обойдя Марсело , в активе которого 546 игр.

Лидером по этому показателю является французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема , который провел за «Реал» 648 матчей.

Роберто Карлос, занимающий 4-е место, сыграл за «Мадрид» 527 матчей, а в активе Тони Крооса 465 игр.

Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории «Реала» – он побил рекорд Пушкаша. Лука сделал ассист на Винисиуса через 3 минуты после выхода на замену