Модрич провел 547-й матч за «Реал» и вышел на 2-е место по числу игр среди иностранцев. Хорват обошел Марсело, выше Бензема – 648
Лука Модрич вышел на 2-е место по числу матчей за «Реал» среди иностранцев.
Мадридский клуб на выезде обыграл «Сельту» (2:1) в матче 10-го тура Ла Лиги.
Этот матч стал 547-м по счету для полузащитника Луки Модрича в футболке «Реала».
Он вышел на второе место по числу игр в составе «Мадрида» среди иностранцев, обойдя Марсело, в активе которого 546 игр.
Лидером по этому показателю является французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, который провел за «Реал» 648 матчей.
Роберто Карлос, занимающий 4-е место, сыграл за «Мадрид» 527 матчей, а в активе Тони Крооса 465 игр.
Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории «Реала» – он побил рекорд Пушкаша. Лука сделал ассист на Винисиуса через 3 минуты после выхода на замену
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Педро Мартина
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