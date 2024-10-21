Новая схема «Реала», нейтрализация Холанда и главные романтики Европы. Тактика топ-лиг

Очередная порция тактических заметок про матчи топ-лиг. Детали игры «Ливерпуль» – «Челси» разобраны в отдельном тексте .

Новая схема «Реала»: свобода Мбаппе, Тчуамени – ЦЗ

На матч с «Сельтой» (2:1) «Мадрид» вышел по схеме 3-4-3, так попробовали сыграть с тремя центральными защитниками. При Анчелотти такого еще не было. Еще перед стартом сезона писали, что Карло подумывает об этом варианте. Тренер презентовал задумку, но вышло странно.

В центре защиты появился Орельен Тчуамени, номинально опорник. Привычная позиция по прошлому сезону, но играть там не любит. Выше встали Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга, а латерали Лукас Васкес и Фран Гарсия располагались высоко. Джуд вышел на правом фланге, тоже новая для него позиция.

«Реал» плохо понимал, как двигать мяч: глубже играл Тчуамени, Джуд и Феде больше пахали без мяча. Помогли движения Килиана Мбаппе, он получил много свободы. Если Мбаппе был слева, высоко поднимался Фран (иногда становился даже форвардом).

Иногда Килиан сваливался и направо.

«Мадрид» сохранял 3-4-3 до пропущенного мяча, когда «Сельта» разорвала открытый фланг Франа. Анчелотти экстренно выпустил Луку Модрича и Родриго, так «Реал» перешел на привычные 4-4-2 ромб. Тчуамени поднялся в опорную, а Джуд вернулся в центр.

Анчелотти выиграл, но признал эксперимент неудачным: «Мы попробовали Тчуамени на позиции в тройке, но у нас не получилось хорошо это реализовать. Думаю, это моя ошибка».

Тимур Боков (телеграм-канал )

Что с формой Холанда? Возможно, виноваты тренеры АПЛ

Эрлинг не забивает в АПЛ уже три тура подряд – это повторение антирекорда в «Сити». Самое пугающее – на этом отрезке у него не было ни одного явного шанса. То есть не списать на реализацию при наличии моментов. Шок, учитывая форму, в которой норвежец был еще месяц назад. Что же произошло?

Вероятно, на результативность Холанда повлияла травма КДБ – совпала с началом кризиса. Второй фактор – массовый переход тренеров на пятерку защитников. Перестраиваются специально под «Сити» и Эрлинга. Вот лишь несколько примеров:

● «Брентфорд». Три матча на старте сезона с четверкой защитников. Матч с «Сити» – первый с пятеркой;

● «Фулхэм». Шесть матчей с четверкой защитников. Матч с «Сити» – первый и пока единственный с пятеркой;

● «Вулверхэмптон». Все семь предыдущих матчей с четверкой защитников. Под «Сити» – пятерка.

В список можно смело заносить «Ньюкасл», который формально использует четверку, но против «Сити» ситуативно перестраивался на пятерку. Тогда дополнительным защитником становился Жоэлинтон. Разбиравший его роль Джейми Каррагер говорил, что это удачный ход именно против Холанда.

По словам тренера «Вулвз» Гари О’Нила, в этой схеме легче защищаться, потому что против Холанда всегда двое защитников. Пару лет назад об этом говорил Бен Ми из «Брентфорда», приходивший в студию Monday Night Football. Наличие тройки ЦЗ – гарантия, что Эрлинг не остается с кем-то 1-в-1.

Осложняет жизнь для Холанда не лучшая связь с вингерами. Против команд с пятеркой Пеп вынужден чаще задействовать фланги и прибегать к кроссам. Не лучший вариант для Эрлинга. Особенно хромает взаимопонимание с Жереми Доку и Савиньо, которые стартовали против «Вулвз». За два месяца сезона они создали норвежцу всего 4 момента. Из них только 2 – классические кроссы в штрафную.

Рэшфорд в роли десятки – внезапный ход от Тен Хага

Маркус создал 4 момента в игре с «Брентфордом» (2:1) – больше, чем в любой другой игре АПЛ за последние полтора года. Факт, который особенно впечатляет, – количество передач в штрафную. В субботу Рэшфорд выбил 6 штук. Все остальные игроки «МЮ» – 5.

Внезапный прилив креатива совпал с неожиданной ролью Маркуса. Эрик тен Хаг не просто перевел англичанина на правый край. В позиционных атаках Рэшфорд очень часто оказывался в роли правой десятки – фактически на одной линии с Бруну:

Ход позитивно повлиял на атакующую игру «МЮ». Во-первых, позволил разместить слева Алехандро Гарначо – под аргентинца регулярно создавали изоляции 1-в-1. Во-вторых, здорово обострял сам Маркус. Были и переводы, и тонкие передачи в штрафную. Под них неплохо подстраивались опорники «МЮ». В голевом эпизоде открывался Каземиро, а в первом тайме умные рывки делал Эриксен. Они не только освобождали Маркуса и давали время на поиск вариантов, но и предлагали вариант в штрафной:

На финальном отрезке от «Юнайтед» требовались надежность и попытки подловить соперника на пространстве. Тут Маркус тоже был полезен – стягивал к центру левого защитника Кристофера Айера и освобождал зону для рывков Диогу Далота:

Теперь интересно, станет ли это постоянным вариантом. Маркус не раз говорил, что предпочитает левый фланг, а не правый. По манере ему и правда удобнее, но прямо сейчас Гарначо намного эффективнее в этой роли. Новая роль – потенциальный компромисс.

Слава Палагин

Новый Гросс – теперь подражает КДБ

Паскаль Гросс – редкое светлое пятно в нынешней «Боруссии». В первых турах он помогал контролировать центр и продвигать мяч – либо из опорной, либо через спуски на позицию левого центрального защитника в манере Тони Крооса.

Против «Санкт-Паули» Нури Шахин дал ему новую роль. Гросс отыграл всего тайм (из-за травмы), но оказал ключевое влияние на ход встречи. Теперь Паскаль действовал в правой части поля. При розыгрышах опускался к защитникам, а по мере развития атак находил пространство в широкой позиции справа, откуда вырезал опасные подачи в штрафную:

На каком-то этапе карьеры эту зону называли зоной Кевина де Брюйне. Бельгиец блестяще ее использовал именно для таких подач – этот прием есть и в арсенале Гросса. Его многофункциональность завораживает – на старте он уже успел побывать локальным Кроосом и бюджетной копией Де Брюйне, оставаясь в статусе лидера. Понятно, что это до определенной степени упрощения, помогающие понятным языком описывать задачи игрока, но диапазон возможностей Гросса поражает.

Кулусевски в новой роли – топ

Деян Кулусевски в этом сезоне играет в центре полузащиты в 4-3-3 Постекоглу. Его роль зеркальна расположению Джеймса Мэддисона – чаще всего их называют свободными восьмерками.

Швед блестяще освоился в этой роли. Два топ-качества делают его особенно важным. Умение разворачиваться под давлением и тащить мяч помогает при спусках в опорную. Умение обострять и разрезать защиту – бонус на чужой трети поля. В этих вещах Деян просто изумителен и вот так выделяется на фоне всей лиги:

В матче против «Вест Хэма» Постекоглу нужно было сделать центр чуть более надежным и физически мощным (так он сам объяснил мотивы замены в перерыве). Пап Матар Сарр вышел вместо Мэддисона. Кулусевски – слишком хорош и важен.

«Страсбур» – главные романтики Европы

В эти выходные у команды Лиэма Росеньора было главное из возможных внутри Франции испытание – выездной матч против «ПСЖ». Думаете, он отбросил романтичные идеи, которые мы пиарим с начала сезона и адаптировался? Нет, конечно.

Даже в такой встрече на левом фланге защиты вышел Диегу Морейра – вингер, которого Росеньор переучивает в латераля. Все это в рамках смелого приема розыгрышей. В нем вратарь Джордже Петрович становится ситуативным центральным защитником, позицию левого защитника занимает Мамаду Сарр, а Морейра поднимается на чужую половину поля.

Такое расположение было не разовым, а регулярным. С одной стороны, прием используется Росеньором во всех последних встречах. С другой, против «ПСЖ» надо больше обороняться, а Морейра на фланге защиты – слабое звено. Лиэм поставил действия с мячом выше этой проблемы. Такое мышление олицетворяет «Страсбур» в этом сезоне.

Это даже не чистый комплимент. Это одновременное восхищение романтичностью и упрек в наивности. Арсен Венгер однажды сказал: «Единственный способ совладать с мыслью о неизбежности смерти – превратить все, что ей предшествует, в искусство». Кажется, сейчас никто не воплощает этот принцип лучше клуба из родного города легендарного тренера.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Прорыв выходных – 18-летний полузащитник «ПСЖ»

После паузы на сборные и перед очередным туром ЛЧ Луис Энрике сильно ротировал состав и оценил форму запасных. Одним из тех, кто получил шанс, стал 18-летний Санни Меюлю. И провел отличный матч против «Страсбура» (4:2).

Гол, штанга после дальнего удара, выход 1-на-1, еще один убойный момент после включения под прострел, сам же прострелом создал момент. Ранее Меюлю получал редкие минуты и не впечатлял.

Сильнее всего Меюлю порадовал включениями ситуативным форвардом. Для структуры с ложной девяткой (ей в этот раз был Марко Асенсио) это неоценимое качество.

И отличная связка с Брэдли Барколя.

Гримальдо – заместитель Виртца

Флориан Виртц получил повреждение в международную паузу – опасались, что пропустит «Айнтрахт» на выходных и «Брест» в ЛЧ. Регенерация прошла быстрее: Виртц не стартовал с «Айнтрахтом», но вышел на 64-й минуте.

Формально его место в схеме 3-4-2-1 занял Амин Адли, но на деле зону левого полуфланга часто наполнял Алекс Гримальдо, левый латераль (Адли занимал широкую позицию). Именно Гримальдо брал роль Виртца, пытаясь вскрыть защиту «Айнтрахта». Это разумно: пусть Гримальдо и номинальный левый защитник, но именно он в атаке ближе всех к навыкам Виртца. Неудивительно, что стал главным плеймейкером.

Виртц вышел на 64-й минуте и дал привычное качество: везде отыскивал пространство и креативил. Его прострел привел к победному голу (2:1).

Сильный узбек в Лиге 1

Один из лучших ЦЗ Лиги 1 на старте сезона – внезапно – Абдукодир Хусанов. Тот самый узбек, приехавший в «Ланс» прошлым летом из чемпионата Беларуси.

Хусанов ворвался в основу вместо отсутствующего Кевина Дансо. Визуально он не настолько мощный, ростом пониже (186 против 190 см), но в Хусанове невероятная сила. Вилл Стилл шутил: «Хусанов настолько совершенен, что мог бы участвовать на Олимпиаде во всех дисциплинах».

На месте Дансо (центральный в тройке) Хусанов успешно закрывал центрфорвардов. Сейчас Дансо вернулся, и Хусанов двинулся на позицию правого ЦЗ. Прибавляет и на мяче, у него хороший длинный пас, актуальный для «Ланса» с любовью к единовременным предложениям в недодачу/за спины. Еще Хусанов пробует дальние удары, даже доверили бить со штрафного.

В прошлом сезоне Абдукодир был затычкой, если кому-то из трио Медина-Дансо-Гради нужна ротация (или вдруг травма). Норм как затычка, но не более. Сейчас явно заслуживает играть чаще.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Мотта измучил «Лацио» (1:0) новой ролью Калулу

Рисунок игры определил эпизод в середине первого тайма: «Юве» великолепно разбил прессинг и в несколько передач вывел один на один… ну да, центрального защитника. Романьоли отчаянно подкатился, схватил красную, и матч решительно перетек в знакомое русло: туринцы контролируют мяч, соперник защищает штрафную.

Пожалуй, «Лацио» выиграл от этого не меньше «Ювентуса». Туринцы пока слишком медлительны и статичны, чтобы вскрывать автобусы. В первом тайме они не нанесли ни одного удара в створ.

В перерыве Мотта поменял местами центральных защитников: Гатти сместился левее, Калулу – правее.

Этот ход, формально не повлиявший на единственный гол, тем не менее перевернул матч. Туринское владение против закрытых соперников сейчас – больше игра на истощение, чем поиск возможностей. Перевод Калулу ускорил процесс. Он и без того лучший в топ-лигах по продвигающим проходам, но справа заиграл еще активнее: «Мы идем вперед даже на тренировках, и тренер ценит моменты, когда защитники тащат мяч. Но я не привык делать это слева».

Вдобавок Мотта поднял Калулу выше – это еще не роль Калафьори (забегание в первом тайме – лишь эпизод), но уже близко. Второй тайм защитник провел на чужой половине. Так «Юве» ускорил движение мяча и регулярно создавал ситуации 2-в-2, не выдергивая игроков из передней линии.

«Фиорентина» провела лекцию по взлому автобусов

Матч с «Лечче» (6:0 в гостях) примечателен двумя вещами. Во-первых, это впечатляющая тактическая партия, которую разыграли еще до выхода на поле. Лука Готти отказался от обычной 4-2-3-1, чтобы выключить Гудмундссона. Апулийцы вышли в 4-3-1-2 с двумя цепными псами и профильным защитником, спрятанным в роли десятки. Цель была проста: замкнуть исландца (атакующего полузащитника в флорентийской 4-2-3-1) в клетку из оборонительных игроков.

Палладино сработал на опережение. «Фиорентина» вышла в 4-4-2 с Гудмундссоном и Кином в атаке. Нападающие менялись ролями: один заполнял центр штрафной, второй свободно импровизировал, стягивая игроков. Когда Альберт сломался, его задачи перенял Белтран.

Стартовый план флорентийцев разбил задумку Готти: «клетка» обычно оказывалась выше цели. Палладино манипулировал ходом соперника, обратив в свою пользу: опорники опускались ниже или на полуфланги, чтобы помочь защите с одним из форвардов – и оголяли либо зону перед штрафной, либо в ее центре.

Вторая примечательная деталь вытекает из первой. «Фиорентина» преподала профессиональный взлом автобусов. Два гола флорентийцы забили, затащив оборону вниз – раскрывалась расстрельная зона в 15-20 метрах. Два после кроссов, причем в одном безупречно перегрузили край – Кин и Кольпани остались в штрафной 2-в-2.

Еще один, последний, на индивидуальном творчестве: оборонительная тройка наконец перекрыла опорную, но Паризи прошел сквозь нее дриблингом.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

фото: eastnews.ru /Marco Alpozzi, Christophe Ena; Gettyimages.ru /Michael Regan