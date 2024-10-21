Анчелотти извинился перед судьей матча с «Сельтой» за спор с ним: «Я был не прав»

Карло Анчелотти признал, что был неправ, возмущаясь из-за решения арбитра.

«Реал » одержал победу над «Сельтой» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги .

На 19-й минуте главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти получил желтую карточку – он выражал недовольство решением арбитра не наказывать игрока соперника за фол на Килиане Мбаппе.

Камеры зафиксировали, как после игры Анчелотти подошел к судье Алехандро Эрнандесу Эрнандесу и извинился. «Я был не прав. Я определенно допустил ошибку», – сказал итальянец.