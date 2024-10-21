КДК не будет рассматривать поведение Барко после замены в матче с «Краснодаром». Хавбек «Спартака» пнул сумки с медикаментами, это не попало в рапорт
КДК не будет рассматривать поведение Эсекиэля Барко в матче с «Краснодаром».
«Спартак» проиграл «быкам» (0:3) в матче 12‑го тура Мир РПЛ.
Барко был заменен на 83‑й минуте игры, по пути на скамейку запасных аргентинец пнул сумки с медикаментами и бутылками.
«В рапорте этого нет. Оснований для рассмотрения данного вопроса у КДК нет», – сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Барко пнул сумки с медикаментами после замены в матче с «Краснодаром»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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