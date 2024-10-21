Егор Титов: «Недавно все критиковали Мусаева и подбрасывали Станковича. Искусство тренера – в умении ровно пройти всю дистанцию. У Мурада пока получается»

Егор Титов оценил работу Деяна Станковича и Мурада Мусаева.

«Краснодар » на выезде обыграл «Спартак» (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ .

«Еще недавно все критиковали Мусаева, но была и обратная ситуация. Так высоко подбрасывали Станковича , что потом могут не поймать. Футбол – не индивидуальный вид спорта, где готовятся к конкретным турнирам. У нас сезон идет восемь месяцев, а на пике формы команда может продержаться месяц-полтора. Дальше неизбежен спад.

Искусство тренера заключается в умении более-менее ровно пройти всю дистанцию. У Мусаева пока это получается», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».