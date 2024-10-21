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«Мусаев создал боеспособный «Краснодар» — критикам пора признать ошибку». Нигматуллин о тренере

Руслан Нигматуллин оценил работу Мурада Мусаева на посту тренера «Краснодара».

После 12 туров «быки» лидирует в Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.

«Мусаев сейчас обошел рекорд прошлогоднего тренера «Краснодара». Конечно, на данный момент пора признать ошибку тем, кто его критиковал. Мусаев создал очень боеспособный коллектив. 

Хотелось бы, чтобы «Спартаку» не пришлось признавать ошибку о назначении Станковича. Хочется поддержать главного тренера «Спартака». Надеюсь, что он еще себя покажет и реабилитирует. 

Но сейчас есть тенденция к работе именно российским специалистам. Надо давать им больше шансов, потому что они на ведущих ролях», — сказал экс-вратарь сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Нигматуллин
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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