«Спартак-2» мне интереснее, чем основной. За ним совсем не слежу, неинтересен на данный момент». Широков о красно-белых
Роман Широков предпочитает «Спартак-2» основной команде в нынешнем сезоне.
«Мне на данный момент «Спартак» неинтересен.
Тот же «Спартак-2» мне интереснее, чем основной. За основным совсем не слежу», – заявил экс-полузащитник сборной России.
Широков выступал за «Спартак» в сезоне-2014/15.
После 12 туров красно-белые с 19 очками занимают шестое место в Мир РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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