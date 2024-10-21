«Спартак-2» мне интереснее, чем основной. За ним совсем не слежу, неинтересен на данный момент». Широков о красно-белых

Роман Широков предпочитает «Спартак-2» основной команде в нынешнем сезоне.

«Мне на данный момент «Спартак » неинтересен.

Тот же «Спартак -2» мне интереснее, чем основной. За основным совсем не слежу», – заявил экс-полузащитник сборной России.

Широков выступал за «Спартак» в сезоне-2014/15.

После 12 туров красно-белые с 19 очками занимают шестое место в Мир РПЛ .