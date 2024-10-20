Руслан Нигматуллин: «Спартак» ближе к зоне стыковых матчей, чем к лидерам чемпионата. Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо»
Руслан Нигматуллин недоволен выступлениями «Спартака» в этом сезоне.
«Спартак» находится на шестом месте. Если смотреть очковый разрыв, то к зоне стыковых матчей он ближе, чем к лидерам чемпионата. Конечно, это совсем далеко не то место, на котором хотелось бы видеть «Спартак» при всех инвестициях и народной любви к команде.
Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо для московского «Спартака», – сказал бывший голкипер красно-белых после их матча с «Краснодаром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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