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Руслан Нигматуллин: «Спартак» ближе к зоне стыковых матчей, чем к лидерам чемпионата. Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо»

Руслан Нигматуллин недоволен выступлениями «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак» находится на шестом месте. Если смотреть очковый разрыв, то к зоне стыковых матчей он ближе, чем к лидерам чемпионата. Конечно, это совсем далеко не то место, на котором хотелось бы видеть «Спартак» при всех инвестициях и народной любви к команде.

Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 – это крайне неприемлемо для московского «Спартака», – сказал бывший голкипер красно-белых после их матча с «Краснодаром».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Нигматуллин
logoКраснодар
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