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  • Гаджиев о травме Сандрачука: «Судьи виноваты, так нельзя. Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно на скорости. Парню 8 месяцев не играть, он может вернуться, а может – нет»
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Гаджиев о травме Сандрачука: «Судьи виноваты, так нельзя. Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно на скорости. Парню 8 месяцев не играть, он может вернуться, а может – нет»

Гаджи Гаджиев обратился к судьям после травмы Александра Сандрачука.

В матче с «Факелом» (1:1) 22-летний защитник махачкалинского «Динамо» частично надорвал боковую и переднюю крестообразные связки колена и выбыл минимум на полгода.

– На протяжении долгого времени идет системное обсуждение правил игры. В некоторых случаях возникают реплики по поводу того, что судья поднял или опустил планку. Это не имеет права делать никакой арбитр.

Есть правила, написанные международными футбольными организациями. Ими нужно руководствоваться. Ни в одних правилах нет разрешения на допуск толчков в спину, толчков руками. Сейчас не говорю о конкретной команде, о каких-то конкретных эпизодах.

– В чем ваш главный посыл?

– Правила надо соблюдать. В особенности связанные с единоборствами и в тех случаях, когда есть опасная игра.

– Конечно.

– Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно когда игроки бегут на скорости. Можно врезаться в штангу, в колено другого игрока, в голову. Почему Сандрачука толкали в спину? Шла борьба на скорости. Он опередил нападающего, и тот толкнул в спину руками.

Ну нельзя так! Судьи, господа, нельзя! Куда дали угловой? Штрафной надо в обратную сторону. Они дают угловой.

Бог с ним, с этим угловым. Но парню восемь месяцев не играть. Это минимальный срок. И таких случаев в игре шестого числа была масса. Не говорю, кто толкал: наши, ваши. Не хочу даже это обсуждать. Но толчки – безобразие, честно говоря.

Время, конечно, пройдет быстро. Но вероятность того, что он вернется и будет играть на своем уровне, спорный вопрос. Может вернуться, а может – нет.

– Зависит от психологии.

– Да, и от того, как сделана операция, как организм среагирует. Есть вещи, где так получается, но есть ряд случаев, где мы сами виноваты, в частности, в данной ситуации – судьи. Вот за что обидно, – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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