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Гаджиев о месячных расходах: «50-60 тысяч. Пообедать – 1500 рублей, иногда 1000, если возьмешь одно первое, насыщенный рыбный суп»

Гаджи Гаджиев рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

– Для комфортной жизни мне нужно каждый день участвовать в тренировочном процессе, чтобы меня туда возила машина. Для этого нужен бензин, но не знаю, какая сумма на него выходит.

После этого я должен остаться и обсудить разные проблемы игры и подготовки. Надо пообедать – это 1500 рублей, иногда 1000, если возьмешь одно первое, насыщенный рыбный суп – порой его хватает.

Вечером дома со своими маленькими дочками. Чай с ними попить. В итоге получается 50-60 тысяч.

– А вы сумку с продуктами домой не привозите?

– У меня этим супруга занимается, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoГаджи Муслимович Гаджиев
деньги
logoДинамо Махачкала
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