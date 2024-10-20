Ангола готова сыграть с Россией в 2025-м: «Как дома, так и в гостях. Нам это интересно»
В Анголе заявили о желании сыграть с Россией в следующем году.
«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году.
Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы. В прошлом мы часто встречались с Россией в разных видах спорта», – сказал государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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