Венесуэла готова сыграть с Россией: «Нужно только договориться на уровне федераций – у нас хорошие взаимоотношения»
Венесуэла выразила готовность сыграть товарищеский матч с Россией.
«Мы знаем, как развит спорт и футбол в России. В последнее время РФС и Федерация футбола Венесуэлы находятся на хорошем уровне в плане взаимоотношений.
Конечно, было бы очень интересно провести матчи сборных России и Венесуэлы, мы готовы, но нужно только договориться об этом на уровне федераций», – заявил министр народной власти по делам молодежи Венесуэлы Арнальдо Санчес.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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