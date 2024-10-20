Венесуэла готова сыграть с Россией: «Нужно только договориться на уровне федераций – у нас хорошие взаимоотношения»

Венесуэла выразила готовность сыграть товарищеский матч с Россией.

«Мы знаем, как развит спорт и футбол в России. В последнее время РФС и Федерация футбола Венесуэлы находятся на хорошем уровне в плане взаимоотношений.

Конечно, было бы очень интересно провести матчи сборных России и Венесуэлы, мы готовы, но нужно только договориться об этом на уровне федераций», – заявил министр народной власти по делам молодежи Венесуэлы Арнальдо Санчес.