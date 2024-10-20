Гвинея-Бисау готова сыграть с Россией: «О сроках говорить преждевременно, но это возможно. Мы можем принять матч у себя или приехать в Россию, если будет приглашение»

В Гвинеи-Бисау заявили о возможности матча со сборной России .

«Это вполне возможно, у нас хорошая команда. О сроках говорить преждевременно, но такой матч возможен. Мы готовы принять такой матч у себя, но, если совпадут сроки и будет приглашение, мы готовы приехать в Россию для такого матча», – заявила министр культуры, молодежи и спорта Республики Гвинея-Бисау Мария Консейсао Эвора.

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