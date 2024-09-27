Мостовой об Абаскале в РФС: «Заезжал туда, мне сказали, что он читал лекцию. Хотел выйти через окно, не приближаться к двери. Смешно просто, бессовестный»
В среду Абаскаль принял участие в круглом столе академии РФС по вопросу коммуникации внутри тренерского штаба. Бывший тренер «Спартака» был уволен с поста главного тренера «Гранады» 20 сентября.
«Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто.
Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошел человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…
Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души.
Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет.
Просто бессовестный, невозможно. Его выгнали из одной команды, тут же – из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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