  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой об Абаскале в РФС: «Заезжал туда, мне сказали, что он читал лекцию. Хотел выйти через окно, не приближаться к двери. Смешно просто, бессовестный»
30

Мостовой об Абаскале в РФС: «Заезжал туда, мне сказали, что он читал лекцию. Хотел выйти через окно, не приближаться к двери. Смешно просто, бессовестный»

Александр Мостовой высказался о визите Гильермо Абаскаля в РФС.

В среду Абаскаль принял участие в круглом столе академии РФС по вопросу коммуникации внутри тренерского штаба. Бывший тренер «Спартака» был уволен с поста главного тренера «Гранады» 20 сентября.

«Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто.

Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошел человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…

Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души.

Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет.

Просто бессовестный, невозможно. Его выгнали из одной команды, тут же – из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
logoГильермо Абаскаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Зенит» немного сдулся, он не фаворит матча с «Краснодаром», «быки» будут стараться играть в атаку»
25сегодня, 10:14
У Аспаса 500 матчей за «Сельту». Он 2-й по количеству игр за клуб после Маноло, Мостовой – 10-й
10вчера, 21:18
Колыванов о Пьяниче: «Все сразу начинают извиняться, когда им предлагают деньги. Хороший игрок, но не звезда. В СССР были футболисты на голову сильнее: Канчельскис, Мостовой»
35вчера, 20:44
Мостовой о словах Сафонова про уход из «Краснодара»: «Рассмешило, что написали, будто раскритиковал российский футбол. Зачем подливать масло в огонь? Все говорили это 15 лет назад»
13вчера, 18:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стогниенко об Okko: «Время смотрения спорта за 2024 год увеличилось более чем в 4 раза в сравнении с 2023-м. Аудитория полуфинала Евро-2024 Нидерланды – Англия – более миллиона пользователей»
5 минут назад
Экс-игрок Турции и «Фенербахче» Акын получил огнестрельное ранение в ногу во время нападения после матча Лиги Европы
227 минут назадФото
Пеп о Родри: «Сезон для него закончен. Сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске, к следующему сезону он будет готов»
1227 минут назад
Сорокин об участии РФС в заседании УЕФА: «Никакого ужаса и конфронтации мы не увидели. Все федерации общаются, отношения сохраняются»
742 минуты назад
Флик о том, что Эндрика и Винисиуса не удалили в игре с «Алавесом»: «Я сосредоточен только на «Барсе». Меня не волнует, что может сделать соперник, это ничего не меняет»
3147 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Ювентуса» о Калафьори в «Арсенале»: «Упущенная возможность для всего итальянского футбола, не только для «Юве». Нам не хватило сил удержать игрока его уровня в Италии»
1 минуту назад
Суарес покрасил волосы в белый цвет
3 минуты назадФото
Ксения Минаева выступила на «Сапсан Арене» перед матчем ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Крылья Советов»
10 минут назадФото
У гендиректора «Ньюкасла» диагностирован рак крови. Илс останется на посту, пока клуб не найдет преемника
18 минут назад
«Зенит» принимает «Акрон». Приходите поддержать сине-бело-голубых на стадионе!
120 минут назадРеклама