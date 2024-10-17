«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
Максим Сухомлинов рассказал о тратах в месяц.
«Слова Латышонка о месячной трате средств? Понятное дело, если ты живешь на базе, где тебя кормят, то можно прожить и на 30 тысяч в месяц. У нас самые большие траты связаны с ребенком, в месяц трачу около 150-200 тысяч рублей, если не шикую», – рассказал экс-защитник «Ростова».
Сухомлинов выступает за «БроукБойз» в Winline Кубке Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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