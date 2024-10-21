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Безруков призвал не хейтить Мукбу из-за пенальти в игре с «Динамо»: «Такое может случиться с каждым. Нужно поддержать парня, он большой талант» 

Руслан Безруков поддержал хавбека «Рубина» Энри Мукбу.

19-летний игрок сыграл рукой в своей штрафной в дебютном матче Мир РПЛ за казанцев с «Динамо» (0:4), после чего его заменили на 39-й минуте.

Энри сидел в слезах рядом с тобой. Что с парнем?

— Хотел отдельно сказать через прессу для болельщиков, чтобы на него не обрушивался хейт. Он молодой, первый матч, играл не на профильной для себя позиции. Он крайний нападающий. Учитывая все факторы, он играл неплохо. 

Расстроился после пенальти, мяч попал ему в руку. Хочу, чтобы болельщики его поддержали и не сильно его, можно сказать, травили. Момент такой может случиться с каждым, особенно в таком раннем возрасте. Главное, чтобы он сейчас сильно не заморачивался, но знаю, что это будет непросто. Вся команда его поддерживает. Думаю, что он сделает правильные выводы.

— Есть понимание, зачем его сразу поменяли? Не было бы замены, мы бы сейчас это не обсуждали.

— Не знаю, тоже думал, что замена будет в перерыве. Но вышло вот так.

— Ты ему что‑то конкретное говорил на скамейке? Может, пытался развеселить.

— Он плакал, да. Не хотел слушать слова, но мы говорили, что может такое произойти. У каждого в карьере может такое произойти. Иво привел свой пример, его запихнули в матч против «Лилля», и они проиграли 0:3. Нужно поддержать парня, он большой талант. Просто пережить, – сказал хавбек «Рубина».

Слезы дебютанта «Рубина»: привез пенальти, заменили еще в первом тайме. «Динамо» безжалостно

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРуслан Безруков
logoЭнри Мукба
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