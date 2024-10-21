Деменко о лидерстве «Краснодара»: «У Мусаева появилась уверенность. Видит и чувствует футболистов, управляет ими. Убирает лидеров с поля без зазрения совести» 

Максим Деменко отметил роль тренера Мурада Мусаева в лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

— У Мусаева появилась уверенность. Не знаю, что на него так повлияло. Наверное, опыт самостоятельной работы. Он выглядит и работает по-другому. Видит футболистов, чувствует их, управляет ими. Убирает лидеров с поля без зазрения совести — будь то Черников , Сперцян или Кордоба . Это говорит о том, что человек уверен в себе. Я вижу, что игроки «Краснодара» серьезно относятся к Мусаеву, уважают его решения.

Надо отметить, что эту команду собирал Владимир Ивич, предыдущий тренер. Он вообще, мне кажется, в какой-то степени поменял психологию игроков, всех в клубе. Нашел баланс между игрой и результатом. Мусаеву не так просто было подхватить команду, которая была на ходу.

Сейчас мы видим, что «Краснодар» добивается результата, показывает симпатичную игру. Никто не передерживает мяч, не жадничает, все действуют в унисон. Такое наигрывается на тренировках.

— Мусаев сохранил то, что создал Ивич, и добавил что-то свое?

— Конечно, он работает после возвращения в «Краснодар» уже солидный срок. И команда у него идет ровно, не шарахается. Хотя после первых туров, когда были ничьи, многие говорили: ну вот, узнаем «Краснодар». Сейчас у команды есть игра, результат, а у Мусаева — четкое понимание, куда двигаться, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака», «Краснодара » и сборной России.