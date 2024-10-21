Деменко о лидерстве «Краснодара»: «У Мусаева появилась уверенность. Видит и чувствует футболистов, управляет ими. Убирает лидеров с поля без зазрения совести»
— У Мусаева появилась уверенность. Не знаю, что на него так повлияло. Наверное, опыт самостоятельной работы. Он выглядит и работает по-другому. Видит футболистов, чувствует их, управляет ими. Убирает лидеров с поля без зазрения совести — будь то Черников, Сперцян или Кордоба. Это говорит о том, что человек уверен в себе. Я вижу, что игроки «Краснодара» серьезно относятся к Мусаеву, уважают его решения.
Надо отметить, что эту команду собирал Владимир Ивич, предыдущий тренер. Он вообще, мне кажется, в какой-то степени поменял психологию игроков, всех в клубе. Нашел баланс между игрой и результатом. Мусаеву не так просто было подхватить команду, которая была на ходу.
Сейчас мы видим, что «Краснодар» добивается результата, показывает симпатичную игру. Никто не передерживает мяч, не жадничает, все действуют в унисон. Такое наигрывается на тренировках.
— Мусаев сохранил то, что создал Ивич, и добавил что-то свое?
— Конечно, он работает после возвращения в «Краснодар» уже солидный срок. И команда у него идет ровно, не шарахается. Хотя после первых туров, когда были ничьи, многие говорили: ну вот, узнаем «Краснодар». Сейчас у команды есть игра, результат, а у Мусаева — четкое понимание, куда двигаться, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России.
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