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  • Орлов о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Наиграли на этот результат – «быки» были агрессивнее, активнее. Сперцян смотрелся ярче Вендела и Клаудиньо, Караваев – без комментариев»
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Орлов о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Наиграли на этот результат – «быки» были агрессивнее, активнее. Сперцян смотрелся ярче Вендела и Клаудиньо, Караваев – без комментариев»

Геннадий Орлов считает справедливой победу «Краснодара» в матче с «Зенитом».

Матч 10-го тура Мир РПЛ завершился победой команды Мурада Мусаева со счетом 2:0.

«Краснодар» играл лучше. Надо поздравить команду Мусаева, очень качественный футбол в исполнении хозяев. Они смотрелись предпочтительнее «Зенита», особенно в первом тайме.

Если говорить об игре питерцев, то основные претензии у меня к Венделу и Клаудиньо. Они не убедили, ничего впереди не придумали, не соорудили. Сыграли явно ниже своих возможностей. Особенно Вендел. Не знаю, что с ним происходит... Тот же Сперцян смотрелся сильнее этих двух бразильцев, ярче. Южане выиграли большое количество единоборств, действовали с огромной мотивацией, настроем при своих трибунах. В итоге воспользовались ошибкой соперника.

Караваев... Без комментариев. Пас отдает назад головой во время атаки соперника... Ну ты убедись, что никого сзади нет. Там же Кордоба набегает! Вячеслав, видимо, хотел сыграть классно, как это делают великие мастера, которые под давлением отдают точно в руки голкиперу. Но тут другая ситуация...

А во втором случае «быки» все здорово разыграли, Смолов отличился. Сначала остроумно мяч пропустил, потом подставил ногу. Все четко.

«Краснодар», пожалуй, наиграл на этот результат. С другой стороны, кто знает, как бы все закончилось, не ошибись так Караваев... И все-таки «быки» были агрессивнее, активнее. До перерыва явно превосходили гостей. В начале второго тайма подопечные Семака вроде бы и перехватили инициативу, но Вендел и Клаудиньо мало поработали на атаку. Мало!» – сказал комментатор.

«Краснодар» заслужил победу над «Зенитом». Вот чем

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoВячеслав Караваев
logoДжон Кордоба
logoКлаудиньо
logoВендел
logoМурад Мусаев
logoСпорт-Экспресс
logoЭдуард Сперцян
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