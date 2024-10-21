Каррагер считает, что Салах хочет обогнать Анри по голам в АПЛ: «Это одна из главных причин, почему Мо продлит контракт с «Ливерпулем» 

Джейми Каррагер рассказал, почему Мохамед Салах продлит контракт с «Ливерпулем».

Соглашение форварда рассчитано до июня 2025 года.

Салах делит 9-е место по голам (162) в истории АПЛ с Джермейном Дефо. Их опережают Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

«К концу сезона он будет присматриваться к результатам Анри и Лэмпарда. Думаю, такая статистика – одна из главных причин, почему Мо продлит контракт.

Конечно, будут обсуждаться зарплата и срок соглашения, но, думаю, больше всего Салаха привлекает именно участие в своеобразной бомбардирской гонке. Он бьет все рекорды в «Ливерпуле », но возможность подняться как можно выше в этом списке – важная часть его мотивации как футболиста.

Я не говорю, что он эгоист – конечно же, он отличный командный игрок», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».