Салах делит с Дефо 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ – у них по 162 гола. Дальше – Фаулер со 163 мячами

Мохамед Салах делит 9-е место по голам в истории АПЛ с Джермейном Дефо.

Вингер «Ливерпуля » сегодня реализовал пенальти в матче с «Челси » (2:1) в 8-м туре АПЛ .

Теперь на счету египтянина 162 гола в Премьер-лиге, как и у Дефо. Их опережают Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).