Салах делит с Дефо 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ – у них по 162 гола. Дальше – Фаулер со 163 мячами
Мохамед Салах делит 9-е место по голам в истории АПЛ с Джермейном Дефо.
Вингер «Ливерпуля» сегодня реализовал пенальти в матче с «Челси» (2:1) в 8-м туре АПЛ.
Теперь на счету египтянина 162 гола в Премьер-лиге, как и у Дефо. Их опережают Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
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