Пимьента об 1:5 с «Барсой: «После 0:3 к перерыву игра была сделана. «Севилья» вышла на 2-й тайм с целью не пропустить больше»

Гарсия Пимьента высказался о поражении «Севильи» от «Барселоны» (1:5).

«Мы приехали сюда с большими надеждами, и я думаю, что до момента с пенальти все шло так, как мы хотели. У нас была пара хороших моментов на контратаках.

После 0:1 они полностью нас превосходили. При счете 0:3 к перерыву игра была сделана. Мы вышли на второй тайм с целью не пропустить больше голов. В первом тайме матч уже был закончен», – сказал главный тренер «Севильи».