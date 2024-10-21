Пимьента об 1:5 с «Барсой: «После 0:3 к перерыву игра была сделана. «Севилья» вышла на 2-й тайм с целью не пропустить больше»
Гарсия Пимьента высказался о поражении «Севильи» от «Барселоны» (1:5).
«Мы приехали сюда с большими надеждами, и я думаю, что до момента с пенальти все шло так, как мы хотели. У нас была пара хороших моментов на контратаках.
После 0:1 они полностью нас превосходили. При счете 0:3 к перерыву игра была сделана. Мы вышли на второй тайм с целью не пропустить больше голов. В первом тайме матч уже был закончен», – сказал главный тренер «Севильи».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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