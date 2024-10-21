«Барселона» разгромила трех соперников подряд, общий счет – 13:1. Дальше – «Бавария» и «Реал»
«Барселона» выиграла три матча подряд с крупным счетом.
Команда Ханси Флика разгромила «Севилью» (5:1) в 10-м туре Ла Лиги.
Перед этим каталонцы победили «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов и «Алавес» (3:0) в чемпионате Испании.
23 октября «Барселона» примет «Баварию», а 26-го выступит в гостях у «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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