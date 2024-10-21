Гави сыграл впервые с прошлого ноября. Хавбек «Барселоны» получил капитанскую повязку, выйдя на замену в матче с «Севильей»
Гави вернулся на поле через 11 месяцев после тяжелой травмы.
Полузащитник «Барселоны», не игравший с ноября 2023 года, вышел на поле на 83-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги против «Севильи» (5:1).
Педри, которого он заменил, передал 20-летнему футболисту капитанскую повязку.
Гави вошел в заявку «Барсы» на матч с «Севильей». Он не играл с ноября 2023-го после травмы «крестов» и мениска
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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