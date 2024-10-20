Иранец Сохрабян дисквалифицирован на 6 месяцев за татуировку. Защитник «Нассаджи» также оштрафован на 142 тысячи долларов

Иранский футболист дисквалифицирован из-за татуировки.

Iran International Sports сообщает, что Армин Сохрабян отстранен от футбола на 6 месяцев в связи с демонстрацией нанесенного на кожу изображения. На ноге у 29-летнего игрока набита девушка-вампир и один из героев сериала «Острые козырьки», а на руке помимо различных узоров есть лицо Джокера.

Также защитник «Нассаджи » оштрафован на 600 миллионов туманов (чуть больше 142 тысяч долларов). Комитет по этике принял решение направить средства на развитие футбола на трех островах.