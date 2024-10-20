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Иранец Сохрабян дисквалифицирован на 6 месяцев за татуировку. Защитник «Нассаджи» также оштрафован на 142 тысячи долларов

Иранский футболист дисквалифицирован из-за татуировки.

Iran International Sports сообщает, что Армин Сохрабян отстранен от футбола на 6 месяцев в связи с демонстрацией нанесенного на кожу изображения. На ноге у 29-летнего игрока набита девушка-вампир и один из героев сериала «Острые козырьки», а на руке помимо различных узоров есть лицо Джокера.

Также защитник «Нассаджи» оштрафован на 600 миллионов туманов (чуть больше 142 тысяч долларов). Комитет по этике принял решение направить средства на развитие футбола на трех островах.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Iran International Sports
дисквалификации
происшествия
Федерация футбола Ирана
logoвысшая лига Иран
Армин Сохрабян
Нассаджи
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