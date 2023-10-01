Неймар удивился низкому качеству газона на стадионе иранского клуба, где «Аль-Хилаль» сыграет в азиатской ЛЧ: «Это невозможно🤦🏽‍♂️😂»

Теги Лига чемпионов Азии Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль высшая лига Иран стадионы соцсети Нассаджи Футбол

Неймар удивлен газоном на стадионе соперника по азиатской Лиге чемпионов.

«Аль-Хилаль» на выезде сыграет с иранским «Нассаджи» в рамках Лиги чемпионов Азии. Игра пройдет 3 октября на стадионе «Азади».

Аккаунт, освещающий новости чемпионата Саудовской Аравии на французском языке, опубликовал видеозапись, демонстрирующую плохое качество газона на стадионе иранской команды.

«Стадион «Азади», на котором во вторник встретятся «Нассаджи» и «Аль-Хилаль». Катастрофа», – говорится в подписи к видео.

«Это невозможно 🤦🏽‍♂️😂», – написал Неймар в комментариях под твитом.

Скриншот: twitter.com/neymarjr

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29 комментариев

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Человек1991
Неймар, ты там поосторожнее на поворотах ))
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Пользователь заблокирован
Постелят ковёр. Персидский. 😄
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Cruel Snake
У нас в соседнем дворе на коробке в футбол играли на асфальте, вот там были трудности
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TravenS
Ответ Green grass
Нормальное поле, даже я в селе на таких бегал и не жаловался как этот нытик.
И забивал по 100 голов)
+15
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Mikko
А что ты хотел? Это тебе не Европа.
+7
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Cruel Snake
😂Потому что только выйдя на поле сразу сломается. Он ведь предупреждал
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Пикачу82
Настоящий Роналдо у нас со Спартаком в -9 играл на Динамо на опилках в грязи и не возмущался...
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Кирилл Куминский
Ну все, не подарят теперь ковер и sim-карту без ограничений, как это сделали Кришу
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Metalloid
Ну а что он хотел переезжая в колхозный чемп, играть не с колхозами? Зато с денежкой
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Artuom Batishev
Ответ Zed_patriot
только не показывайте фанам верблюда😂😂
У пользователя с ником ВЕРБЛЮД есть фаны ? 😱😰
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Ярик01
Там по ссылке видео, где просто газон укладывают.
Нормальный будет, ну подумаешь, немного дырок на стыках
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Stas Zaitsev
Ответ Cruel Snake
У нас в соседнем дворе на коробке в футбол играли на асфальте, вот там были трудности
какие трудности? всё сказки для слабаков. Да, кеды уходили за пару недель, да, ссадины и ушибы. в остальном плюсы. отскок классный, мяч в траве не застревает. Кочек нету. В квадрат чтоб играть, чертить зону проще простого. Мелом или углëм. Можно и краской.
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Иван Шуткин
Мы на щебенке с песком играли и нормально) Он вырос на идеальных полях) В Бразилии они тоже, мягко говоря не очень
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mitos
Здесь рыбкой не понырять))
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zy888.8
Следующий тур вообще на раскаленных углях будет.
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Oboronosposobnost
Это невозможно.... Ведь могли бы доллары плотненько уложить по всей площади поля, и зелено, и мягко, и красиво.
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songbilong
когда получаешь дофига бабла - грех жаловаться. потанцуй для народа, они ради шоу приходят с такими соперниками, футбол в Азии - это утопия
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Wizard Harry
Деньгами застели👍🏼
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Dooomer
До 3 числа еще можно успеть вырастить травку
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Мохнатый55
А как с бассейнами?
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shahmur
40 лет под санкциями и это станет нормой
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Сергей Перевалов
Ну, на поле Клермона ты же играл
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Reims Start 2023
там ремонты идут, так не оставят ведь)) или оставят?
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Barsa! bolshe chem klub
травки просто нет в Иране
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Ярик01
По фотографии это куски газона перекладывают или так и будут играть
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