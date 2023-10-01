Неймар удивился низкому качеству газона на стадионе иранского клуба, где «Аль-Хилаль» сыграет в азиатской ЛЧ: «Это невозможно🤦🏽‍♂️😂»

Неймар удивлен газоном на стадионе соперника по азиатской Лиге чемпионов.

«Аль-Хилаль» на выезде сыграет с иранским «Нассаджи» в рамках Лиги чемпионов . Игра пройдет 3 октября на стадионе «Азади».

Аккаунт, освещающий новости чемпионата Саудовской Аравии на французском языке, опубликовал видеозапись, демонстрирующую плохое качество газона на стадионе иранской команды.

«Стадион «Азади», на котором во вторник встретятся «Нассаджи» и « ». Катастрофа», – говорится в подписи к видео.

«Это невозможно 🤦🏽‍♂️😂», – написал в комментариях под твитом.

Скриншот: twitter.com/neymarjr

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS