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Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в иранский «Нассаджи». Контракт – на один сезон

Александр Меркель стал игроком «Нассаджи».

Согласно Transfermarkt, 32-летний экс-хавбек сборной Казахстана подписал с иранским клубом контракт до 30 июня 2025 года.

Последним клубом Меркеля была «Хатта» из ОАЭ, которую он покинул минувшим летом свободным агентом.

Ранее полузащитник также выступал за турецкий «Газиантеп», саудовский «Аль-Файсали», «Хераклес», «Бохум», «Удинезе», «Дженоа», «Милан» и «Уотфорд».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть «Нассаджи»
трансферы
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