Мусаев о шансах «Краснодара» на титул: «Отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Сделаем. Но в футболе нельзя много мечтать»

Мурад Мусаев не захотел обсуждать вероятность чемпионства «Краснодара».

– Как бы вы оценили чемпионские перспективы «Краснодара»?

– Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед как сегодня мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать.

– Слова о том, что надо не впадать в эйфорию, вы адресуете себе или же игрокам и клубу?

– Я не отделяю себя от команды. Смысл нам после 12 туров расслабляться и все бросать? – сказал главный тренер «Краснодара».

9 побед подряд и 30 очков «Краснодара» – исторический старт. Мало кто был лучше и выигрывал дольше