Мусаев о шансах «Краснодара» на титул: «Отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Сделаем. Но в футболе нельзя много мечтать»
Мурад Мусаев не захотел обсуждать вероятность чемпионства «Краснодара».
– Как бы вы оценили чемпионские перспективы «Краснодара»?
– Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед как сегодня мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать.
– Слова о том, что надо не впадать в эйфорию, вы адресуете себе или же игрокам и клубу?
– Я не отделяю себя от команды. Смысл нам после 12 туров расслабляться и все бросать? – сказал главный тренер «Краснодара».
9 побед подряд и 30 очков «Краснодара» – исторический старт. Мало кто был лучше и выигрывал дольше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости