Лангле получил травму во 2-й игре за «Атлетико» после перехода из «Барселоны». Защитник столкнулся с партнером

Клеман Лангле получил травму в матче с «Леганесом».

«Атлетико » сообщил, что у защитника, замененного на 64-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги , возникли проблемы с коленом и голеностопом в результате столкновения с партнером по команде. Диагноз будет определен после медобследования.

Лангле провел всего второй матч в составе мадридцев после трансфера из «Барселоны». Его статистику можно изучить здесь .

Также дискомфорт в конце игры ощутил полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос .