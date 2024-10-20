Лангле получил травму во 2-й игре за «Атлетико» после перехода из «Барселоны». Защитник столкнулся с партнером
Клеман Лангле получил травму в матче с «Леганесом».
«Атлетико» сообщил, что у защитника, замененного на 64-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги, возникли проблемы с коленом и голеностопом в результате столкновения с партнером по команде. Диагноз будет определен после медобследования.
Лангле провел всего второй матч в составе мадридцев после трансфера из «Барселоны». Его статистику можно изучить здесь.
Также дискомфорт в конце игры ощутил полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Атлетико»
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