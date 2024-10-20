«Атлетико» выиграл впервые за 4 матча – у «Леганеса». До этого было 0:4 от «Бенфики» и 2 ничьих
«Атлетико» прервал трехматчевую серию без побед.
Команда Диего Симеоне на своем поле обыграла «Леганес» (3:1) в 10-м туре Ла Лиги.
Перед этим «матрасники» дважды сыграли вничью в чемпионате – с «Реалом» (1:1) и «Реал Сосьедад» (1:1), а также разгромно уступили «Бенфике» в Лиге чемпионов (0:4).
«Атлетико» идет на 3-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. Отставание от «Реала» и «Барселоны» составляет 4 балла, однако у каталонцев игра в запасе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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