Гвардиол о 2:1 с «Вулвс»: «Сити» контролировал игру до пропущенного гола, казалось. Не знаю, откуда у них силы несколько минут защищаться, а затем быстро переходить в атаку»

Йошко Гвардиол отметил хорошую физическую подготовку «Вулверхэмптона».

«Ман Сити » в гостях обыграл «Вулвс» (2:1) в 8-м туре АПЛ .

«Честно говоря, до того, как мы пропустили, у меня было ощущение, что мы полностью контролируем игру.

Я не понимаю, откуда у «Вулверхэмптона » взялись силы несколько минут защищаться, а затем стремительно переходить в атаку. Надо отдать им должное», – сказал защитник «Сити».