Гвардиол о 2:1 с «Вулвс»: «Сити» контролировал игру до пропущенного гола, казалось. Не знаю, откуда у них силы несколько минут защищаться, а затем быстро переходить в атаку»
Йошко Гвардиол отметил хорошую физическую подготовку «Вулверхэмптона».
«Ман Сити» в гостях обыграл «Вулвс» (2:1) в 8-м туре АПЛ.
«Честно говоря, до того, как мы пропустили, у меня было ощущение, что мы полностью контролируем игру.
Я не понимаю, откуда у «Вулверхэмптона» взялись силы несколько минут защищаться, а затем стремительно переходить в атаку. Надо отдать им должное», – сказал защитник «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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