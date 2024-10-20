Гвардиола о победе над «Вулвс»: «Сити» не привык выигрывать в концовке, как это много раз было у Клоппа в «Ливерпуле». Бернарду не мешал вратарю, не понимаю, почему лайнсмен посчитал иначе»
«Мы не привыкли выигрывать матчи в концовке, как это много раз было у Юргена Клоппа в «Ливерпуле». На вкус это приятно.
Конечно, я не понял [отмены гола Стоунза]. Не понимаю, почему лайнсмен посчитал иначе, но Бернарду Силва не мешал вратарю. В первый момент было сложно разобраться. В современном футболе вратаря держат на голодном пайке. В тот момент, когда все произошло, Жозе Са прекрасно все видел. Навес Фодена и удар Стоунза головой были прекрасны.
Было очень сложно, 11 игроков «Вулвс» стояли в районе одиннадцатиметровой отметки. Команды решили играть против нас так, как годами играли мы. Но мы были терпеливы. У соперника были контратаки, там быстрые атакующие футболисты и физически крепкие полузащитники, но мы сохраняли терпение. Мы по-прежнему остаемся собой, это здорово.
Конечно, мы следим за ситуацией в таблице, но после 10 или 12 туров АПЛ в этом нет необходимости. Все только начинается. Но, разумеется, побеждать – это здорово. «Ливерпулю» еще предстоит провести свой матч, но сейчас мы на вершине, и это приятное ощущение.
Надо продолжать в том же духе, самоотдача игроков невероятная, и это радует», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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