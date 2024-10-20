АПЛ про гол Стоунза «Вулвс»: «ВАР посчитал, что Силва был вне зоны видимости голкипера и не оказывал на него влияния. Судья изменил первоначальное решение»
АПЛ объяснила, почему победный гол «Манчестер Сити» «Вулверхэмптону» засчитан.
«Гол Стоунза был отменен решением судьи на поле из-за нахождения Бернарду Силвы в положении вне игры и в зоне видимости вратаря.
Видеоассистент посчитал, что Силва был вне зоны видимости голкипера и не оказывал на него влияния, и рекомендовал арбитру на поле ознакомиться с повтором.
Судья [Крис Кавана] изменил первоначальное решение и засчитал гол», – говорится в сообщении Премьер-лиги.
Победный гол «Ман Сити» «Вулвс» на 95-й засчитали после повтора. Стоунз забил после углового, Бернарду был рядом с вратарем в пассивном офсайде
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер АПЛ
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