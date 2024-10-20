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  • Ривалдо о Ямале: «Станет лучшим в мире однажды. Он уже большой футболист – чемпион Европы, хорош в «Барсе». В 17 лет играет так, как будто ему 26-27»
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Ривалдо о Ямале: «Станет лучшим в мире однажды. Он уже большой футболист – чемпион Европы, хорош в «Барсе». В 17 лет играет так, как будто ему 26-27»

Ривалдо считает, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком в мире.

– Что особенного в Ламине? Напоминает ли он в чем-то вас?

– В некоторые моменты да, потому что я выходил на поле, чтобы насладиться футболом... У него есть эта же радость, он играет, чтобы получать удовольствие, ему это нравится, и болельщикам тоже.

Ему 17 лет, а он играет так, как будто ему 26 или 27. Он наверняка будет большим игроком, он уже такой, он отлично справляется: он чемпион Европы, хорош в «Барселоне»... Однажды он станет лучшим в мире.

– И получит «Золотой мяч»?

– Конечно. Нужно продолжать работать, потому что это непросто, но если он будет делать все правильно, как сейчас, то обязательно победит.

– Сейчас на нем постоянно фолят. Нужно ли о нем особенно заботиться?

– Его нужно защищать, потому что он талантливый игрок. В футболе нужно действовать жестко, есть фолы, но не с насилием или травмами. Судьи должны быть внимательнее не только к нему, но и ко всем, в том числе к Винисиусу или Родриго. В футболе надо играть, а не пинать ногами, – заявил бывший полузащитник «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoсудьи
logoРивалдо
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoЛамин Ямаль
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