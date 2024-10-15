  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де ла Фуэнте о травме Ямаля: «Защищать Ламина должны судьи, а соперники будут делать все, чтобы остановить его. Испания проводит в среднем по матчу в месяц – проблема не в сборных»
8

Де ла Фуэнте о травме Ямаля: «Защищать Ламина должны судьи, а соперники будут делать все, чтобы остановить его. Испания проводит в среднем по матчу в месяц – проблема не в сборных»

Луис де ла Фуэнте призвал не винить сборную в травме Ламина Ямаля.

17-летний вингер «Барселоны» досрочно покинул расположение сборной Испании после повреждения, полученного в матче Лиги наций против Дании (1:0) – у него диагностировали перегрузку мышц задней поверхности бедра.

«Скажу все как есть. Ламин почувствовал дискомфорт в конце матча. Я спросил, будет ли он готов на сто процентов во вторник, и он засомневался. Учитывая это, ему лучше отдохнуть. Мы уже поступали так с другими игроками, и он не исключение.

Если кто-то и должен защищать Ламина, то это судьи, применяющие правила. А соперники будут делать все возможное, чтобы попытаться остановить таких игроков, как он или другие великие футболисты. Вы играли в футбол? Вас пинали? Вы хотите возложить на меня ответственность за то, что Ламина ударили?

Я уже говорил, что матчи сборной проводятся раз в месяц. В прошлом году мы сыграли 17 международных матчей, потому что нам повезло – думаю, каждый испанец был рад, что мы вышли в финал Евро. Но в этом году мы сыграем 10. За два года – 27 игр. По одной в месяц.

Давайте перестанем ходить по кругу. В среднем у сборной одна игра в месяц, давайте перестанем все усложнять – проблема не в нас, [я надеюсь], что это исправят, не возлагая вину на нас», – сказал главный тренер сборной Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Espana
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoтравмы
календарь
logoЗдоровье
logoЛуис де ла Фуэнте
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль может сыграть с «Реалом» и «Баварией». «Барса» не будет рисковать вингером, его участие в игре с «Севильей» под вопросом
30вчера, 17:45
Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
165вчера, 13:33
Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»
2612 октября, 22:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агент Сафонов: «Зенит» давал 18 млн евро за Тюкавина в 2023-м, «Динамо» просило 20. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше. Но он не хотел уходить»
2 минуты назад
Смотрите «Прожектор Трибуны» – бесплатный образовательный курс от Спортса’‘. Выведите свой блог на новый уровень!
214 минут назадТрибуна
Россия могла сыграть с Венесуэлой. Стороны не договорились о времени и месте проведения матча
316 минут назад
Москвичев о тратах в Оренбурге: «100 тысяч рублей со съемом квартиры хватит. В Питере примерно так же было. Если жить с девушкой – 150 тысяч»
1120 минут назад
«МЮ» перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Выплаты были «многомиллионными»
3830 минут назад
Гаскойн о 115 нарушениях «Сити»: «Лишать их очков было бы несправедливо, по-моему. Это ничего не изменит – у них и так полно денег»
440 минут назад
«Тедеско – на выход». Фанаты Бельгии скандировали кричалки с призывом уволить тренера во время матча с Францией
2951 минуту назад
Сайт «Реала» посещали чаще всего в прошлом сезоне – 8,9 млн раз в среднем за месяц. «Ливерпуль» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Ман Сити» – 7-й, «Барселона» – 8-я
1855 минут назад
Гонду о том, почему играет без фамилии на футболке: «Обсуждал с «Зенитом», людям здесь комфортнее произносить так. Мне имя на футболке кажется красивее»
54сегодня, 08:09
Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого» 
95сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Барелла будет тренироваться в общей группе «Интера». Хавбек может сыграть против «Ромы» или «Янг Бойз» после паузы на сборные
2 минуты назад
Дмитрий Булыкин: «Я бы ужесточил лимит на легионеров. 6 иностранцев на поле максимум. Сейчас нет международных матчей, когда вернемся, будет новое поколение россиян»
511 минут назад
Латышонок о переходе в «Зенит»: «Это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору. Просто мечта»
318 минут назад
«МЮ» следит за Дэвисом, Горетцкой и Сане. Контракты Альфонсо и Лероя с «Баварией» истекают в 2025 году
130 минут назад
Капитан «Челси» Джеймс тренируется в общей группе. Он сыграл 10 матчей в АПЛ в прошлом сезоне, пропустив больше 4 месяцев из-за травм
549 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Урал» в гостях у «Сокола», «Торпедо» сыграет с «Балтикой» в среду
252 минуты назад
Экс-президент «Торпедо» пробежал Московский марафон. Он заключал пари с фанатом, что сделает это, если клуб не выйдет в РПЛ
4сегодня, 08:13
Риккардо Калафьори: «У Италии совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024. Это видно по тому, как мы доминируем в матчах» 
6сегодня, 07:42
Бразилия – Перу. Онлайн-трансляция начнется в 03:45
сегодня, 07:29
Экс-хавбек «Реала» Гаго возглавил «Бока Хуниорс». Он тренировал «Гвадалахару»
8сегодня, 07:19Фото