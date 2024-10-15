Де ла Фуэнте о травме Ямаля: «Защищать Ламина должны судьи, а соперники будут делать все, чтобы остановить его. Испания проводит в среднем по матчу в месяц – проблема не в сборных»

Луис де ла Фуэнте призвал не винить сборную в травме Ламина Ямаля.

17-летний вингер «Барселоны» досрочно покинул расположение сборной Испании после повреждения, полученного в матче Лиги наций против Дании (1:0) – у него диагностировали перегрузку мышц задней поверхности бедра.

«Скажу все как есть. Ламин почувствовал дискомфорт в конце матча. Я спросил, будет ли он готов на сто процентов во вторник, и он засомневался. Учитывая это, ему лучше отдохнуть. Мы уже поступали так с другими игроками, и он не исключение.

Если кто-то и должен защищать Ламина , то это судьи, применяющие правила. А соперники будут делать все возможное, чтобы попытаться остановить таких игроков, как он или другие великие футболисты. Вы играли в футбол? Вас пинали? Вы хотите возложить на меня ответственность за то, что Ламина ударили?

Я уже говорил, что матчи сборной проводятся раз в месяц. В прошлом году мы сыграли 17 международных матчей, потому что нам повезло – думаю, каждый испанец был рад, что мы вышли в финал Евро. Но в этом году мы сыграем 10. За два года – 27 игр. По одной в месяц.

Давайте перестанем ходить по кругу. В среднем у сборной одна игра в месяц, давайте перестанем все усложнять – проблема не в нас, [я надеюсь], что это исправят, не возлагая вину на нас», – сказал главный тренер сборной Испании.