У «Спартака» одна победа и два поражения в 5 последних матчах в Мир РПЛ
«Спартак» осенью одержал лишь одну победу в чемпионате России.
Команда Деяна Станковича на своем поле уступила «Краснодару» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ.
В сентябре и октябре красно-белые провели в чемпионате пять игр. Две из них завершились вничью, еще две проиграны, победа лишь одна – над «Ростовом» в прошлом туре.
Далее в Мир РПЛ «Спартак» выступит в гостях у «Пари НН» – это произойдет 27 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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