Модрич – король! Отдал шикарный ассист на победный гол и побил рекорд Пушкаша

Самый возрастной в истории «Мадрида».

«Реал» на выезде обыграл «Сельту» (2:1), победный ассист – у вечного Луки Модрича. Хорват бьет рекорды и приносит пользу даже в 39, Карло Анчелотти в восторге.

Идеальный ассист, похвала Анчелотти и рекорд Пушкаша – как можно выйти на замену еще ярче?

Хорват во втором тайме заменил Феде Вальверде – и уже через три минуты показал уровень. Голевая на Винисиуса – супер! Модрич рассек оборону «Сельты» продольной передачей.

Винисиус ворвался в штрафную, обогнул Висенте Гуаиту и закатил – так получились 2:1.

Анчелотти сиял: «Модрич отдал фантастический пас. Можно сказать, что он спас нас. Каждый раз, когда он выходит на поле, помогает нам. Неважно, играет он в старте или появляется во втором тайме – он всегда делает это качественно. Сейчас он вошел в очень трудный момент и помог нам вернуть контроль. Для меня честь тренировать Луку Модрича».

● Модрич сверкает даже в 39 лет и 40 дней – и теперь он самый возрастной футболист в истории «Реала». Лука побил рекорд Ференца Пушкаша – легендарный венгр провел последний матч за «Мадрид» в 39 лет и 36 дней, в далеком 1966-м.

● Пушкаш – легенда «Реала»: отыграл девять лет, забил 226 мячей за 243 игры – фантастика! У Модрича поскромнее (39 голов и 89 ассистов за 547 матчей), но он полузащитник и все равно идеален.

● А еще Модрич вышел на второе место по числу матчей за «Реал» среди иностранцев. У хорвата теперь 547: Лука обошел Марсело (546), впереди только Карим Бензема (648). Роберто Карлос сыграл за «Мадрид» 527 матчей, а в активе Тони Крооса 465 игр.

Как именно Модрич поменял игру?

До Луки «Реалу» было трудно против «Сельты». Несмотря на гол Мбаппе, команда Клаудио Хиральдеса регулярно создавала моменты и выглядела лучше – в первом тайме не забили два выхода один на один: в одном случае выручил Тибо Куртуа, во втором игрок хозяев пробил мимо.

В начале второго тайма «Сельта» сравняла и действовала более опасно (перебили «Мадрид» по голевым моментам – 3:1), у мадридцев пропали не только моменты, но и подходы к воротам.

Все изменил выход Луки Модрича. Хорват успокоил игру, «Реал» стал конструировать атаки через него – у Луки 91% точности передач и 34 касания за 28 минут на поле.

После выхода Модрича «Сельте» стало тяжелее возвращать мяч под контроль, приходилось тратили больше сил.

В следующем туре у «Реала» класико – сейчас идут вровень с «Барселоной», но у каталонцев в воскресенье еще матч против «Севильи».

Любопытно, какая роль и сколько времени ждут Модрича в топ-матче. И перед этим против «Дортмунда» в Лиге чемпионов.

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Фото: Gettyimages /Florencia Tan Jun