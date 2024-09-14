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  • Леманн сравнила зарплату Дугласа Луиса со своей: «Он получает в сто тысяч раз больше, я вижу проблему. Женский ЧМ был 5-м по просмотрам в мире – больше, чем Супербоул, мы должны получать как мужчины»
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Леманн сравнила зарплату Дугласа Луиса со своей: «Он получает в сто тысяч раз больше, я вижу проблему. Женский ЧМ был 5-м по просмотрам в мире – больше, чем Супербоул, мы должны получать как мужчины»

Алиша Леманн сравнила уровень зарплат в мужском и женском футболе.

В интервью La Gazzetta dello Sport 25-летняя нападающая «Ювентуса» упомянула своего парня, бразильца Дугласа Луиса, который также выступает за туринский клуб, чтобы пожаловаться на недооценку женского футбола.

«Я постоянно разговариваю с Дугласом на эту тему после тренировок, говорю ему, что ситуация несправедлива. Мы делаем одну и ту же работу, а он зарабатывает в сто тысяч раз больше меня. Как женщина, я чувствую эту проблему. Я считаю, что потребуется много времени, чтобы достичь цели, но, безусловно, путь выбран правильно», – заявила Леманн.

Алиша считает, что чемпионат мира, прошедший в Австралии и Новой Зеландии, доказал финансовую жизнеспособность женского футбола. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что женский чемпионат мира 2023 года принес 570 миллионов долларов дохода.

«Вероятно, чемпионат мира среди женщин стал пятым по просмотрам спортивным событием в мире. Больше, чем Супербоул. Это безумие. Так что очевидно, что мы должны получать такие же доходы, как и мужской футбол», – подчеркнула Леманн.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo Esporte
logoЮвентус
logoсерия А Италия
женский футбол
logoСупербоул
logoДуглас Луис
logoЧМ по футболу среди женщин
деньги
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