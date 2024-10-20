Директор «Лацио» о 0:1: «Дуглас Луис перед голом ударил Габаррона кулаком, но ВАР не вмешался так, как при удалении Романьоли. «Юве» не нужна такая помощь»
«Лацио» уступил туринцам (0:1) в 8-м туре Серии А. У римлян на 24-й минуте за фол последней надежды на Пьере Калулу был удален Алессио Романьоли.
– Есть ли злость из-за эпизода перед голом?
– Дело не в злости, мы должны похвалить наших ребят, которые провели прекрасный матч.
Футбол требует единообразия в оценках. Дуглас Луис перед голом ударил Патрика (Габаррона) кулаком, но ВАР не вмешался. Тот же Дуглас опасно сыграл ногой против Ровеллы, но и в этом случае ВАР не вмешался, так как он вмешался при удалении Романьоли. Кстати, это был эпизод, который арбитр не мог увидеть.
В матче против «Фиорентины» нам назначили два пенальти: решения ВАР должны быть одинаковы для всех, а не в одну сторону. Так мы никуда не продвинемся. ВАР в этом году приносит огромные проблемы не только «Лацио» – нет последовательности.
Арбитр провел отличный матч и ни в чем не виноват. Комната ВАР, у которой есть минуты на оценку эпизода, должна объяснить, почему они не зафиксировали удар Дугласа Луиса кулаком, но зафиксировали пенальти против «Лацио» в матче с «Фиорентиной».
Если я ошибусь с трансферной кампанией, президент меня уволит. Этих господ на ВАР нужно отстранить: они должны были обратить внимание арбитра на удар Дугласа кулаком, а не только на фол Романьоли.
Я говорю это ради футбола, «Лацио» поднимется, а «Ювентус», который я поздравляю, не нуждается в такой помощи.
ВАР по запросу? Это только приведет к путанице, и тогда матч будет длиться 2-3 часа. Когда арбитр принимает решения на поле, часто они оказываются правильными, – сказал спортивный директор «Лацио».
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