Директор «Лацио» о 0:1: «Дуглас Луис перед голом ударил Габаррона кулаком, но ВАР не вмешался так, как при удалении Романьоли. «Юве» не нужна такая помощь»

Анджело Фабиани из «Лацио» раскритиковал работу ВАР в матче «Ювентусом».

«Лацио» уступил туринцам (0:1) в 8-м туре Серии А. У римлян на 24-й минуте за фол последней надежды на Пьере Калулу был удален Алессио Романьоли .

– Есть ли злость из-за эпизода перед голом?

– Дело не в злости, мы должны похвалить наших ребят, которые провели прекрасный матч.

Футбол требует единообразия в оценках. Дуглас Луис перед голом ударил Патрика (Габаррона) кулаком, но ВАР не вмешался. Тот же Дуглас опасно сыграл ногой против Ровеллы, но и в этом случае ВАР не вмешался, так как он вмешался при удалении Романьоли. Кстати, это был эпизод, который арбитр не мог увидеть.

В матче против «Фиорентины» нам назначили два пенальти: решения ВАР должны быть одинаковы для всех, а не в одну сторону. Так мы никуда не продвинемся. ВАР в этом году приносит огромные проблемы не только «Лацио» – нет последовательности.

Арбитр провел отличный матч и ни в чем не виноват. Комната ВАР, у которой есть минуты на оценку эпизода, должна объяснить, почему они не зафиксировали удар Дугласа Луиса кулаком, но зафиксировали пенальти против «Лацио» в матче с «Фиорентиной».

Если я ошибусь с трансферной кампанией, президент меня уволит. Этих господ на ВАР нужно отстранить: они должны были обратить внимание арбитра на удар Дугласа кулаком, а не только на фол Романьоли.

Я говорю это ради футбола, «Лацио » поднимется, а «Ювентус », который я поздравляю, не нуждается в такой помощи.

ВАР по запросу? Это только приведет к путанице, и тогда матч будет длиться 2-3 часа. Когда арбитр принимает решения на поле, часто они оказываются правильными, – сказал спортивный директор «Лацио».