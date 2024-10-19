Ассамблея «Барсы» утвердила финансовый отчет с убытком в 91 млн евро за прошлый сезон. Оппозиция Лапорте призывала отклонить его, считая данные заниженными
Ассамблея «Барсы» утвердила финансовый отчет за прошлый сезон.
В нем указан общий убыток в размере 91 миллиона евро. 452 члена проголосовали за утверждение, 156 против.
Сообщалось, что с представленными данными не согласны сосьос «Барсы», выступающие против президента Жоана Лапорты. Они призывали участников ассамблеи не утверждать отчет, так как реальный убыток может быть выше.
Отмечается, что причиной убытков в бухгалтерском балансе клуба стала задолженность со стороны покупателей 49% акций Barça Vision.
После этого на голосование был вынесен бюджет на следующий сезон, который, по мнению совета директоров, является ограничивающим. Он также был утвержден 409 голосами против 75.
Жоан Лапорта: «При мне «Барса» возвращается на заслуженное место. Мы смело использовали рычаги, чтобы не копаться в карманах»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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