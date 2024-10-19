Ассамблея «Барсы» утвердила финансовый отчет с убытком в 91 млн евро за прошлый сезон. Оппозиция Лапорте призывала отклонить его, считая данные заниженными

Ассамблея «Барсы» утвердила финансовый отчет за прошлый сезон.

В нем указан общий убыток в размере 91 миллиона евро. 452 члена проголосовали за утверждение, 156 против.

Сообщалось , что с представленными данными не согласны сосьос «Барсы », выступающие против президента Жоана Лапорты . Они призывали участников ассамблеи не утверждать отчет, так как реальный убыток может быть выше.

Отмечается, что причиной убытков в бухгалтерском балансе клуба стала задолженность со стороны покупателей 49% акций Barça Vision.

После этого на голосование был вынесен бюджет на следующий сезон, который, по мнению совета директоров, является ограничивающим. Он также был утвержден 409 голосами против 75.

Жоан Лапорта: «При мне «Барса» возвращается на заслуженное место. Мы смело использовали рычаги, чтобы не копаться в карманах»