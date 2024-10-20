Защитник «Краснодара» Тормена о 3:0 со «Спартаком»: «Такие матчи и делают разницу на дистанции сезона»
Витор Тормена оценил победу «Краснодара» над «Спартаком» (3:0) в Мир РПЛ.
После 12 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко, а «Локомотив» – на три.
«Это был действительно хороший матч. Всегда приятно выиграть на выезде у «Спартака». Сейчас мы очень довольны результатом, потому что для нас эта победа была очень важна с точки зрения турнирного положения в чемпионате.
Такие встречи и делают разницу на дистанции сезона», — сказал защитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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