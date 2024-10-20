Защитник «Краснодара» Тормена о 3:0 со «Спартаком»: «Такие матчи и делают разницу на дистанции сезона» 

Витор Тормена оценил победу «Краснодара» над «Спартаком» (3:0) в Мир РПЛ.

После 12 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко, а «Локомотив» – на три.

«Это был действительно хороший матч. Всегда приятно выиграть на выезде у «Спартака ». Сейчас мы очень довольны результатом, потому что для нас эта победа была очень важна с точки зрения турнирного положения в чемпионате.

Такие встречи и делают разницу на дистанции сезона», — сказал защитник «Краснодара ».