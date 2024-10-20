Джон Кордоба: «На матч со «Спартаком» добирался 38 часов. Рад, что помог «Краснодару» победить»

Джон Кордоба рассказал, сколько часов добирался на матч РПЛ со «Спартаком» (3:0).

Четырьмя днями ранее форвард «Краснодара » и сборной Колумбии принимал участие в игре отбора ЧМ-2026 с Чили (4:0).

«Мы выкладываемся в каждой игре. Рад, что сегодня получилось помочь команде победить.

Казалось, что для меня эта игра была принципиальной? Для меня важна каждая игра, но на этот матч я добирался 38 часов, было тяжело, но в итоге у меня получилось помочь своей команде, чему я рад», — сказал Кордоба .