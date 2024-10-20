Кейн о Тухеле в сборной Англии: «Лучший выбор, Томас – фантастический тренер и человек. Хотим выиграть долгожданный трофей»
Харри Кейн доволен назначением Томаса Тухеля в сборную Англии.
«Мы хотим играть в хороший футбол и завоевать трофей, которого ждали так долго. Сборная Англии сделала лучший выбор.
Тухель – фантастический тренер и человек. Он один из лучших, если говорить о турнирах. До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа. Но это очень интересное назначение», – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости