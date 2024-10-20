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Кейн о Тухеле в сборной Англии: «Лучший выбор, Томас – фантастический тренер и человек. Хотим выиграть долгожданный трофей»

Харри Кейн доволен назначением Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Мы хотим играть в хороший футбол и завоевать трофей, которого ждали так долго. Сборная Англии сделала лучший выбор.

Тухель – фантастический тренер и человек. Он один из лучших, если говорить о турнирах. До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа. Но это очень интересное назначение», – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoТомас Тухель
logoХарри Кейн
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