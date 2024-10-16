Каррагер о Тухеле в сборной Англии: «Команду должен возглавлять англичанин, кажется неправильным, что у нас иностранный тренер. Но я не самый патриотичный человек, меня это не беспокоит»

Джейми Каррагер отреагировал на назначение Томаса Тухеля в сборную Англии.

Сегодня Футбольная ассоциация Англии объявила, что Тухель приступит к работе в сборной с 1 января. Немецкий специалист стал третьим небританским тренером, возглавившим сборную Англии.

«Когда я думаю об Англии, о том, как мы близки к победе на крупном турнире, как много было вложено в подготовку этих игроков, мне кажется просто неправильным, что у нас иностранный тренер.

Речь не только об Англии – я думаю, что то же самое стоит делать Италии, Германии, Франции. В сборной Португалии сейчас работает Роберто Мартинес, и я нахожу это странным. Это мое мнение. В любом случае, меня это не беспокоит.

Должен сказать честно, я не самый патриотичный человек. Дело не только в том, каким должен быть главный тренер сборной Англии. Меня это совершенно не волнует. У Англии блестящий тренер, но я думаю, что сборную должен возглавлять англичанин», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии.