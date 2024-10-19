«МЮ» выиграл впервые за месяц – с камбэком и кровищей из головы Де Лигта. Тен Хага теперь не уволят?

Победил потенциального сменщика.

«Манчестер Юнайтед» перевернул матч с «Брентфордом» и дома выиграл 2:1, во втором тайме ответили двумя мячами на пропущенный перед самым перерывом.

Английские журналисты уже год пишут, что тренер «Брентфорда» Томас Франк – один из кандидатов в «Юнайтед», если уволят Эрика тен Хага. Но тренер «МЮ» пока держится.

Команда выглядела пассивно в первом тайме и на пятой добавленной минуте пропустила после углового – от Итана Пиннока.

После перерыва проснулись: на 47-й минуте гол Алехандро Гарначо с классной передачи Маркуса Рэшфорда, а через 15 минут красоту дали Бруну Фернандеш и Расмус Хейлунд: Бруну скинул пяткой, датчанин изящно перекинул вратаря – гол стал победным.

Тен Хаг снова спасся от увольнения? Главное о шансах удержаться

Две недели назад ключевым мнением в медиа было, что матчи с «Порту» в Лиге Европы и с «Астон Виллой» в АПЛ решат будущее Тен Хага. Итог внезапный – тренеру хватило двух ничьих, чтобы остаться.

Лори Уитуэлл из The Athletic сказал, что 0:0 с «Виллой» снизили давление. По данным Роба Доусона из ESPN, Тен Хаг поговорил с руководством «Юнайтед» и не увидел намеков на то, что его работа под угрозой.

Джеймс Дакер из The Telegraph говорит об этом же: 7 октября Эрик был уверен, что руководство поддержит его на предстоящем собрании.

Тен Хаг даже взял небольшой отпуск сразу после «Виллы», во время паузы на сборные. Вероятно, поехал отдыхать со спокойной душой: собрание 8 октября не принесло тренеру плохих новостей. К тому же наиболее вероятный на тот момент сменщик Томас Тухель возглавил сборную Англии.

Эрика спасли ничьи, а теперь вернулась «МЮ» выиграл: больше месяца до этого в АПЛ не побеждали.

Чуть не потеряли очки из-за травмы Де Лигта. Почему все было так странно?

Поначалу матч выходил из-под контроля из-за странного эпизода.

Маттейс де Лигт рассек голову о колено Кевина Шаде – страшное столкновение.

Голова Де Лигта сразу же покрылась кровью. Врачи «Юнайтед» сразу же увели Маттейса за боковую и остановили кровь в первый раз.

Не помогло – до перерыва арбитр Сэмуэль Бэрроу еще дважды выгонял Де Лигта для остановки кровотечения. Третье стало самым сильным (в крови были уши, щеки и шея) и закончилось пропущенным. «Брентфорд» заработал угловой на последней минуте первого тайма и забил из зоны, которую в теории закрывал бы Де Лигт.

Тренеры и защитник атаковали арбитров (Тен Хаг и Руд ван Нистелрой даже получилм по желтой), но легенда судейства АПЛ Майк Дин объяснил логику арбитра: «Нет никакой вины судей. Когда у футболиста идет кровь, он не может оставаться на поле. У судьи не было выбора. Вы не можете его винить. Вы можете винить медицинскую бригаду за то, что она не остановила кровь».

В перерыве рану Де Лигта ликвидировали полностью – рассечение залили жидким пластырем. А играл Маттейс так, словно никаких бед с головой у него нет – 95% точных передач, три из четырех выигранных верховых единоборств, 100% успешных отборов, три перехвата и три выноса.

Тен Хаг после матча сказал, что перед голевым угловым «Брентфорда» Де Лигта убрали ошибочно – кровь по версии Эрика была засохшей, причин оставлять «МЮ» в меньшинстве не было. Томас Франк же считает, что арбитр поступил правильно: «Хорошее решение. Если бы «Юнайтед» заработал угловой, а мы бы убрали из-за кровотечения нашего ЦЗ, они бы явно захотели подать этот угловой».

В соцсетях восхищаются брутальным образом Де Лигта. Сразу же вспомнили, как с похожей травмой играл Неманя Видич в 2013-м.

Де Лигту тоже есть, что вспомнить. В феврале 2020-го ему разбили голову в матче Лиги чемпионов с «Лионом» еще за «Ювентус». Сценарий похожий (много крови), но медики «Юве» тогда сразу же защитили голову внушительной повязкой.

Вероятно, увидим что-то на голове Маттейса и в следующем матче – «Юнайтед» ждет тяжелый выезд в Стамбул к «Фенербахче» Жозе Моуринью.

***

«МЮ» промежуточно поднялся с 14-го на 11-е место. «Челси», который мы считаем прогрессирующим в этом сезоне, в трех очках при матче в запасе – но это матч с лидирующим «Ливерпулем».

Впереди у «Юнайтед» очень плотный график: матчи каждые три дня. После «Фенербахче» в воскресенье гостевой «Вест Хэм». 30-го играют в 1/8 Кубка Англии с «Лестером» на «Олд Траффорд», а 3-го проверка против «Челси» Энцо Марески.

Переживет ли Эрик тен Хаг и все это?

Фото: Gettyimages /Gareth Copley, Michael Rega