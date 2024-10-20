Фергюсон посетил матч «Абердина» в день игры «МЮ». Ранее экс-тренеру манкунианцев перестали платить как послу и запретили заходить в раздевалку

Сэр Алекс Фергюсон предпочел матч «Абердина» вместо «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что шотландец был замечен на «Селтик Парк » перед началом матча «Селтика» с «Абердином » (2:2), который не показывали в телетрансляции.

Также вчера «Манчестер Юнайтед » принимал дома «Брентфорд » (2:1) в рамках 8-го тура АПЛ .

Ранее стало известно, что манкунианцы прекратили выплаты экс-тренеру за работу послом клуба ради сокращения расходов. Он зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности. Кроме того, Фергюсон больше не может заходить в раздевалку «Юнайтед» после матчей.

Фергюсон тренировал «Абердин» с 1978 по 1986 год.