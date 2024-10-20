Пулишич совершил голевые действия в 7 играх подряд первым в сезоне топ-5 лиг
Кристиан Пулишич сделал голевую передачу в матче Серии А с «Удинезе» (1:0).
Хавбек «Милана» совершил результативные действия в 7 играх подряд первым в сезоне топ-5 лиг Европы.
На этом отрезке у 26-летнего игрока сборной США 8 (5+3) очков по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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