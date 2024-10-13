США обыграли Панаму (2:0) в 1-м матче при Почеттино. Муса забил победный гол с паса Пулишича
Сборная США победила Панаму (2:0) в товарищеском матче.
Победный гол у американцев организовали хавбеки «Милана» – Юнус Муса забил с передачи Кристиана Пулишича.
Это была первая игра США при новом тренере Маурисио Почеттино, который готовит команду к домашнему ЧМ-2026.
Товарищеский матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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