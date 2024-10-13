США обыграли Панаму (2:0) в 1-м матче при Почеттино. Муса забил победный гол с паса Пулишича

Сборная США победила Панаму (2:0) в товарищеском матче.

Победный гол у американцев организовали хавбеки «Милана » – Юнус Муса забил с передачи Кристиана Пулишича .

Это была первая игра США при новом тренере Маурисио Почеттино, который готовит команду к домашнему ЧМ-2026.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.