Почеттино о Пулишиче: «Фантастический игрок, один из лучших атакующих футболистов в мире. У него огромный талант»
Маурисио Почеттино назвал Кристиана Пулишича одним из лучших атакующих игроков.
«Я считаю, что он фантастический игрок, один из лучших атакующих футболистов в мире. Думаю, мы немного обеспокоены тем, что иногда нам нужно его защищать.
Мы видим, что он немного устал, когда приехал, но я уже говорил ему ранее: важно выстроить хорошие отношения с клубом и пытаться помогать.
И когда он действительно нам нужен, он должен быть в форме, счастливым, сильным, и его качество игры будет на уровне, потому что у него огромный талант», – заявил главный тренер сборной США.
В нынешнем сезоне Пулишич провел 7 матчей в Серии А в составе «Милана», забил 5 голов и сделал 2 голевых паса.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости