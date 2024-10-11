Почеттино о Пулишиче: «Фантастический игрок, один из лучших атакующих футболистов в мире. У него огромный талант»

Маурисио Почеттино назвал Кристиана Пулишича одним из лучших атакующих игроков.

«Я считаю, что он фантастический игрок, один из лучших атакующих футболистов в мире. Думаю, мы немного обеспокоены тем, что иногда нам нужно его защищать.

Мы видим, что он немного устал, когда приехал, но я уже говорил ему ранее: важно выстроить хорошие отношения с клубом и пытаться помогать.

И когда он действительно нам нужен, он должен быть в форме, счастливым, сильным, и его качество игры будет на уровне, потому что у него огромный талант», – заявил главный тренер сборной США .

В нынешнем сезоне Пулишич провел 7 матчей в Серии А в составе «Милана », забил 5 голов и сделал 2 голевых паса.